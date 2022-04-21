В ЛНР развернули госпиталь с российскими военными врачами

Российский военные врачи занимаются украинскими пленными, которым нужна медицинская помощь. Госпиталь развернули в одном из больниц Луганской Народной Республики.

У врачей есть все необходимое, в том числе для проведения операций при тяжелых травмах и ранениях. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.