Пожар произошел на заводе полимерных материалов в Иванове

Жители Иванова выкладывают в Сеть кадры мощного пожара. По данным МЧС, на площади в 1 000 квадратных метров горит завод по производству полимерных материалов и пластиковых изделий, а именно: цех, где делают пластиковые окна.

Данных о пострадавших у спасателей нет. На месте работают более 40 человек. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.