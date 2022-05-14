Таксист врезался в здание на Ленинградском шоссе

Таксист вылетел с дороги и врезался в здание на Ленинградском шоссе. Авария произошла в районе дома 8. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Он получил травмы.

На юге Москвы началось благоустройство объектов. В порядок приведут более десяти дворов и территорию у станции "Каширская". Также благоустроят Кировоградские пруды.

Монетный и Печатный дворы в Москве готовят к реставрации. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин. По его словам, здания сочетают элементы старого русского стиля, барокко, готики. Он отметил, что архитектурные комплексы сыграли большую роль в российской истории.

Российские войска разбили понтонную переправу через реку Северский Донец, а также украинскую военную технику, которая пыталась по ней проехать. Кадры опубликовало Минобороны. Подразделение ВСУ на боевых машинах пехоты на переправе обнаружили с помощью беспилотника. Артиллеристы открыли огонь, переправа затонула. Часть бронетехники ВСУ была уничтожена, часть – захвачена российскими военнослужащими.

Больше 150 крупных спортивных сооружений построено за последние несколько лет. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канаде. Например, в Митино появился Центр биатлона "Новая звезда", а в Солнцеве, Некрасовке и Марушкине открылись ледовые арены. В этом году планируется достроить Международный центр самбо и бокса в Лужниках, стадион "Москвич" в Текстильщиках и ещё около 20 капитальных объектов. В Раменках возводят физкультурно-оздоровительный комплекс на 6 000 квадратных метров. В Бибирево планируют завершить основные работы по строительству бассейна для спортшколы имени Гомельского в этом году.

Эвакуаторы "Московского паркинга" помогли 500 водителям на месте ДТП. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса. Эвакуаторы освобождают проезжую часть, благодаря чему снижается риск возникновения новых аварий и заторов. С начала года по заявкам экстренных служб переместили уже 184 грузовых и больше 300 легковых автомобилей. Чаще всего помощь требуется на МКАД, Третьем транспортном кольце, Варшавском, Калужском и Киевском шоссе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

