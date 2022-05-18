Циклон оставил без электричества более 180 тысяч человек в Бразилии

Циклон в Бразилии оставил без электричества более 180 тысяч человек. Провода повредили упавшие деревья, которые снес ураганный ветер. Скорость порывов достигает 100 километров в час. Все это сопровождается проливными дождями.

В данный момент циклон приближается к столичному региону страны. Ожидается, что он сохранит силу как минимум до 19 мая. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

