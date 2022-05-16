Число пострадавших в ДТП в Кабардино-Балкарии увеличилось до 10

Фото: ГУ МЧС России по КБР

Число пострадавших в аварии с микроавтобусом в Кабардино-Балкарии увеличилось до десяти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

"Десять человек доставлены в республиканскую клиническую больницу, восемь детей. <...> Самому маленькому ребенку 1,5 года", – рассказали в ведомстве.

Уточняется, что в настоящее время специалисты устанавливают причины и обстоятельства дорожного происшествия.

Инцидент произошел ранее в пятницу в поселении Учебном Прохладненского района Кабардино-Балкарии. Там столкнулись Mercedes и Ford Transit. Изначально сообщалось о девяти пострадавших, шестеро из которых дети.

