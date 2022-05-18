Проливные дожди привели к оползням и наводнениями в Индии

В Индии трое суток идут проливные дожди. Это привело к оползням, в результате которых погибли не менее 11 человек и 8 пропали без вести.

Непрекращающиеся ливни вызвали сильнейшие наводнения, пострадали более 200 тысяч человек. Водой снесло свыше тысячи домов. Мощные потоки разрушили железный мост в штате Ассам.

Людей эвакуируют и размещают во временных лагерях. Во многие районы спасатели добраться пока не могут, так как затоплены дороги и повреждены железнодорожные пути.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.