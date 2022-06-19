Сбой в выдаче багажа произошел в лондонском аэропорту

Технический сбой произошел в лондонском аэропорту Хитроу. Там багаж не выехал на ленту, чемоданы оказались в полном беспорядке. Персоналу воздушной гавани пришлось собирать весь багаж и централизованно его складировать, что вызвало задержки при регистрации.

Технический сбой устранили, багажная система заработала, однако некоторые пассажиры так и уехали без чемоданов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

