В Шереметьево приземлился неисправный самолет из Сочи – СМИ

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Фото: Москва 24/Александр Авилов
В Шереметьево приземлился самолет с неисправностью, который летел из Сочи. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает ТАСС.
Собеседник агентства отметил, что посадка прошла успешно. По предварительной информации, у воздушного судна был неисправен левый двигатель.
Накануне сообщалось, что у самолета Boeing 737 после посадки в Сочи загорелось стойка шасси. Пассажирский лайнер следовал из Казани. На борту находился 191 человек. Людей эвакуировали. Никто не пострадал.
Ранее в этот же день в аэропорту Санкт-Петербурга совершил вынужденную посадку самолет "Победы", следовавший из Москвы в Калининград. Причиной стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров.
До этого вылетевший из Иркутска в Кызыл самолет Sukhoi Superjet 100 вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности шасси. На борту находились 83 пассажира и четыре члена экипажа. Никто не пострадал. Пассажиров направили в Кызыл резервным бортом.
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