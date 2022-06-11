В Шереметьево приземлился неисправный самолет из Сочи – СМИ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Шереметьево приземлился самолет с неисправностью, который летел из Сочи. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает ТАСС.

Собеседник агентства отметил, что посадка прошла успешно. По предварительной информации, у воздушного судна был неисправен левый двигатель.

Накануне сообщалось, что у самолета Boeing 737 после посадки в Сочи загорелось стойка шасси. Пассажирский лайнер следовал из Казани. На борту находился 191 человек. Людей эвакуировали. Никто не пострадал.

Ранее в этот же день в аэропорту Санкт-Петербурга совершил вынужденную посадку самолет "Победы", следовавший из Москвы в Калининград. Причиной стало ухудшение самочувствия одного из пассажиров.

До этого вылетевший из Иркутска в Кызыл самолет Sukhoi Superjet 100 вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности шасси. На борту находились 83 пассажира и четыре члена экипажа. Никто не пострадал. Пассажиров направили в Кызыл резервным бортом.

