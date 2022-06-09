Загорелся самолет, выполнявший рейс Казань – Сочи

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Шасси загорелось у пассажирского самолета после посадки в Сочи. Лайнер следовал из Казани, как сообщает "Интерфакс".

"Во время посадки в Сочи у самолета Boeing 737 загорелась стойка шасси. Самолет сел. Проводится эвакуация", – рассказал источник информагентства.

Из лайнера вывели 191 человека.

В настоящий момент производится замена шасси самолета. Прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи идет в штатном режиме за счет второй полосы.

Как рассказали в пресс-службе авиагавани, на "Боинге" произошло частичное возгорание левого шасси. Оно было оперативно потушено, никто не пострадал.

Ранее сообщалось о вынужденной посадке самолета, который следовал из Москвы в Калининград. Лайнер авиакомпании "Победа" сел в связи с резким ухудшением здоровья одного из пассажиров.