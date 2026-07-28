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28 июля, 08:09

Город

Крупное помещение выставили на городские торги в Северном Измайлове

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Нежилое помещение площадью 416 квадратных метров выставлено на городские торги в Восточном административном округе Москвы. Об этом сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

"Участие в городских торгах дает предпринимателям возможность приобрести коммерческую недвижимость и начать свое дело", – передает портал мэра и правительства Москвы слова руководителя департамента.

По словам Пуртова, объект расположен в районе Северное Измайлово, где преобладают жилые кварталы, что может положительно сказаться на спросе. Свободное назначение помещения позволяет разместить там образовательный центр с коворкингом, медицинскую организацию, офис или реализовать другую бизнес-идею.

Помещение находится на первом и втором этажах нежилого здания по 3-й Парковой улице. Продавцом выступает столичный департамент городского имущества.

Прием заявок на участие в торгах завершится 6 августа, а сам аукцион пройдет 18-го числа на электронной площадке "Росэлторг". Для участия потребуется регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

В настоящее время продолжается прием заявок на участие в еще одних торгах, на которых будет реализовано нежилое помещение свободного назначения в Тверском районе. Общая площадь объекта составляет 254,2 квадратного метра. Помещение находится на втором этаже, что идеально подходит для размещения в нем офиса или образовательного центра.

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