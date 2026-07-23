Крупное помещение выставлено на торги в районе Митино

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Крупное коммерческое помещение в Митине выставили на городские торги. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, слова которого приводятся на портале мэра и правительства Москвы.

Объект площадью 185,2 квадратного метра расположен на третьем этаже делового центра на Пятницком шоссе. Рядом находятся станция метро "Волоколамская", Московская кольцевая автомобильная дорога и парковка.

Как отметил Пуртов, помещение имеет свободное назначение. Это позволяет использовать его как под офис, так и для размещения организаций сферы услуг: спортивного центра, салона красоты или многопрофильной клиники.

Продавцом недвижимости выступает акционерное общество "Центр управления городским имуществом", подведомственное столичному департаменту городского имущества.

Подача заявок завершится 27 июля. Аукцион пройдет 6 августа на онлайн-площадке "Росэлторг". Для участия потребуются регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

В настоящее время продолжается прием заявок на участие в торгах по продаже двух нежилых помещений площадью 209,6 и 260,5 квадратного метра в Басманном районе. Они находятся на втором этаже дома на Маросейке, недалеко от метро "Китай-город".

Объекты имеют свободное назначение и подходят для любого вида бизнеса. Например, в них можно разместить офисы с кофейней и зонами обслуживания клиентов, клиники широкого профиля и другие организации сферы услуг.