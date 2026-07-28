В России улучшили робот-тренажер, ускоряющий реабилитацию рук

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Специалисты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) разработали алгоритм для робота-тренажера, который позволяет быстрее и безопаснее восстанавливать мышцы и суставы рук после травм, операций или инсультов. Результаты представлены в издании "Компьютерные нанотехнологии".

Новая программа регулирует движение электромоторов тренажера, предотвращая рывки и исключая лишнюю нагрузку на конечности пациента.

Один из авторов разработки, профессор департамента информационных и компьютерных систем ИМиКТ ДВФУ Евгений Пустовалов пояснил, что существующие отечественные и зарубежные аналоги не обеспечивают достаточной плавности движения, из-за чего реабилитация может затянуться. Кроме того, они не "запоминают" индивидуальные параметры пациента, что вынуждает врачей каждый раз адаптировать настройки под конкретного человека.

В то время как новый алгоритм значительно ускорит процесс восстановления подвижности руки у пациентов и сократит время, затрачиваемое реабилитологами на рутинные процедуры, добавил Пустовалов.

По данным статистики, каждый год сотни тысяч россиян проходят механотерапию. Разработанный алгоритм обеспечит безопасность этих процедур и упростит работу высококвалифицированных специалистов.

Прототип робота-тренажера с новым программным обеспечением после испытаний в Медицинском комплексе ДВФУ планируется передать в производство в течение трех лет.

Ранее врачи НИИ имени Н. В. Склифосовского первыми в России применили новый подход к лечению желудочно-плеврального свища. Медики помогли пациенту из другого региона, который 17 лет страдал от последствий ДТП.