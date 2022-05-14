Более 25 человек погибли при пожаре в офисном здании в Нью-Дели – СМИ

Фото: AP Photo/Manish Swarup

Пожар произошел на первом этаже здания в Нью-Дели, где находится офис компании по производству роутеров.

По последним данным, погибли 27 человек, 12 получили ожоги. Еще 50 человек удалось спасти.

Как рассказал представитель пожарной охраны Сатпал Бхардвадж в эфире телеканала NDTV, здание, где произошло возгорание, не отвечало нормам противопожарной безопасности.

"Там была всего лишь одна лестница. Из-за этого люди не могли выйти. Здание не имело надлежащего сертификата пожарной части", – сказал он.

По информации телеканала, владелец здания скрылся сразу после ЧП. Он объявлен в розыск. В настоящее время выясняются причины пожара.

Здание находится в районе Мундка близ одноименной станции метро. Пожарным удалось взять огонь под контроль, однако спасательная операция продолжается.

Ранее сообщалось, что несколько человек стали жертвами пожара на химическом предприятии на севере Китая. Возгорание произошло на одном из объектов компании Baotou Steel. После тушения возгорания были обнаружены тела семи человек.