Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Мексике

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Фото: AP Photo/Marco Ugarte
На нефтеперерабатывающем заводе мексиканской компании Pemex в городе Салина-Крус произошел пожар. Об этом сообщило региональное управление по чрезвычайным ситуациям на своей странице в Twitter.
Уточняется, что загорелась одна из надземных вертикальных емкостей для хранения нефти. Возгорание было потушено пожарной командой предприятия.
Данных о погибших или пострадавших нет. Также сообщается, что еще предстоит оценить объем материального ущерба.
Компания Pemex официально не прокомментировала ситуацию.
В августе прошлого года на нефтедобывающей платформе компании Pemex в Мексиканском заливе произошли взрыв и пожар.
Отмечалось, что речь идет о морской платформе Ku-Alpha, которая действует в составе одного из крупнейших мексиканских месторождений, где добывают около 640 тысяч баррелей нефти в сутки.
До этого в Индийском океане недалеко от берегов Шри-Ланки загорелся танкер New Diamond. Он перевозил нефть из Кувейта.
Огонь вспыхнул в машинном отделении и быстро распространился по палубе. На помощь терпящему бедствие судну пришел отряд российских боевых кораблей и три судна береговой охраны Индии.
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