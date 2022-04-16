Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Мексике

Фото: AP Photo/Marco Ugarte

На нефтеперерабатывающем заводе мексиканской компании Pemex в городе Салина-Крус произошел пожар. Об этом сообщило региональное управление по чрезвычайным ситуациям на своей странице в Twitter.

Уточняется, что загорелась одна из надземных вертикальных емкостей для хранения нефти. Возгорание было потушено пожарной командой предприятия.

Данных о погибших или пострадавших нет. Также сообщается, что еще предстоит оценить объем материального ущерба.

Компания Pemex официально не прокомментировала ситуацию.

В августе прошлого года на нефтедобывающей платформе компании Pemex в Мексиканском заливе произошли взрыв и пожар.

Отмечалось, что речь идет о морской платформе Ku-Alpha, которая действует в составе одного из крупнейших мексиканских месторождений, где добывают около 640 тысяч баррелей нефти в сутки.

До этого в Индийском океане недалеко от берегов Шри-Ланки загорелся танкер New Diamond. Он перевозил нефть из Кувейта.

Огонь вспыхнул в машинном отделении и быстро распространился по палубе. На помощь терпящему бедствие судну пришел отряд российских боевых кораблей и три судна береговой охраны Индии.