На Японию обрушился пыльный вихрь

В Японии разбушевался пыльный вихрь. Сильнейшим ветром сдувает кровлю и даже машины. На кадрах видно, как легковой автомобиль переворачивается в воздухе.

Песчаный вихрь сам по себе выглядит не так эффектно, как хорошо заметный торнадо. Однако его последствия также опасны и непредсказуемы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.