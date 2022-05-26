Суд в Молдавии рассмотрит меру пресечения экс-президенту Додону 26 мая

Фото: AP Photo/Aurel Obreja

Районный суд Кишинева 26 мая рассмотрит меру пресечения экс-президенту Молдавии Игорю Додону, сообщает РИА Новости.

Прокурор требует поместить Додона под арест на 30 суток. Судебное заседание назначено на 10:00. Возле здания суда пройдет акция протеста в поддержку Додона.

Во вторник сотрудники антикоррупционной прокуратуры задержали Додона на 72 часа. До этого в его доме прошли обыски. Накануне прокуратура Молдавии предъявила политику обвинение по четырем пунктам, включая коррупцию и предательство государства.

Сам Додон сообщил, что несколько месяцев назад получил рекомендации прекратить критиковать власть в республике и покинуть ее.

Додон заявил, что на видеозаписи, которую в 2020 году распространил экс-депутат Юрий Реницэ, запечатлены псевдопереговоры. Политик знал, что его снимают на камеру. Речь идет о кадрах, на которых занимавший тогда пост президента Додон встречается с лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком и его заместителем Сергеем Яраловым. В ходе диалога Додон получил от Плахотнюка пакет, в котором якобы была крупная сумма денег.