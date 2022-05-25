МО РФ: 19 тыс человек эвакуированы в РФ с Украины за сутки

19 тысяч человек эвакуированы в РФ с Украины за сутки, сообщает Минобороны РФ.

Введение Сербией санкций против РФ на данный момент невозможно, сообщил президент Александр Вучич.

В Анкаре заявили, что Швеция и Финляндия не вступят в НАТО, пока не выполнят требования Турции.

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