Кондитеры Белгородской области выпустили шоколад "Алешка" в честь мальчика, который приветствовал российских военных. Первую партию развезли по госпиталям и на передовую. Передали сладость и самому школьнику. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Как отметил глава региона, шоколад темный, именно такой и полезен для восстановления сил. А самые важные опознавательные знаки на обертке – шлемофон, воинское приветствие и сирень. Шоколад нельзя купить в магазине. Хотя, уверен Гладков, он бы пользовался популярностью.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.