Москвичам рассказали о погоде в четверг

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
В четверг, 26 мая, в столичном регионе сохранится прохладная погода. Об этом сообщает портал "Метеоновости". Синоптики отмечают, что среднесуточная температура отстает от климатической нормы на 3–6 градусов.
В Москве температура воздуха составит +19...+21 градус, в Подмосковье – +16...+21 градус. Ветер подует юго-западного направления с порывами до 10 метров в секунду.
"Во второй половине дня, начиная с юго-западных районов Подмосковья, приблизится атмосферный фронт. Облаков станет больше и прольются дожди от небольших до умеренных. <...> Атмосферное давление понизится и в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 60%", – говорится в сообщении.
С вечера 26 мая до полудня 27 мая на Москву прольется около 15–20 миллиметров осадков, что составляет около трети месячной нормы, рассказал ранее в эфире телеканала Москва 24 ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик при этом отметил, что, несмотря на интенсивные дожди, жителей столицы ждет мощное потепление. В первой половине дня в четверг будет облачная с прояснениями погода.
Нынешний май в столице войдет в десятку самых холодных с 1879 года, сообщил ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По словам метеоролога, в этом месяце в 2022 году температура была на 2 градуса ниже нормы. Май с аномалией в 1,5 градуса фиксировался последний раз в 2020 году.
Москвичей предупредили о ливнях
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