"Wow эффект": Marvel представила новый трейлер фильма "Тор: Любовь и гром"

Киностудия Marvel представила новый трейлер киноленты "Тор: Любовь и гром" режиссера Тайки Вайтити.

Новый фильм расскажет о жизни Тора после того, как он отправился в космическое путешествие со Стражами Галактики. Самые интересные кадры – в программе "Wow эффект".