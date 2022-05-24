Около 360 тысяч человек приняли участие в акции "Ночь в музее"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
К ежегодной акции "Ночь в музее" в этом году присоединились около 360 тысяч человек, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Мероприятие прошло и в онлайн-, и офлайн-форматах. Свои двери открыли свыше 200 музейных площадок. Это были как столичные музеи, подведомственные департаменту культуры Москвы, так и федеральные, частные и ведомственные учреждения.
Традиционно в акции приняли участие культурные центры, библиотеки, театры, школы искусств. Состоялись экскурсии, лекции, концерты, мастер-классы, спектакли, встречи с актерами, театральными критиками – всего порядка 400 мероприятий.
Впервые в этом году к "Ночи в музее" присоединились 17 учреждений, в частности, музейный кластер ВДНХ, Дом-музей великой княгини Елизаветы Федоровны, Римско-католический кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии на Малой Грузинской улице, Музей Булгакова на Большой Пироговской улице, галерея "Краснохолмская", Музей криптографии, музеи на территории ВДНХ.
Порядка 192 тысяч человек побывали в учреждениях музейно-выставочного типа, 51 тысяча посетили музеи на территории музейного города ВДНХ, около 70 тысяч человек – федеральные музеи, более 47 тысяч человек стали участниками мероприятий. Онлайн-трансляции набрали 129 тысяч просмотров.
Самыми популярными оказались выставка "Москва. Среда обитания" (более 7 тысяч посетителей) и презентация "Для птиц нет границ" (более 4 тысяч посетителей) в Государственном Дарвиновском музее. На втором месте танцевальный перформанс Tomorrow will be summer в музее-заповеднике "Царицыно" (свыше 3 тысяч посетителей). Затем идут выставка-акция под открытым небом "Стекло и керамика в старинном парке" в музее-усадьбе "Кусково" (более 2,7 тысячи посетителей) и "Открытые мольберты" в "Царицыно" (2 тысячи посетителей.).
Больше всего просмотров набрали онлайн-трансляция творческой встречи с Григорием Заславским в Доме Гоголя (более 43 тысяч просмотров) и онлайн-экскурсия Ольги Свибловой по биеннале "Искусство будущего" в "Мультимедиа-арт-музее" (более 27 тысяч просмотров).
Больше всего людей посетили музей-заповедник "Царицыно" (более 56,7 тысячи человек), Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник (более 34 тысяч посетителей), Государственный Дарвиновский музей (более 21 тысячи посетителей), музей-усадьбу "Кусково" (почти 14 тысяч посетителей), музейное объединение "Музей Москвы" (более 7,5 тысячи посетителей).
Акция состоялась 21 мая. Старт дали в Историческом музее. Экспозиции, спектакли, лекции можно было посетить бесплатно. Мероприятия прошли с 19:00 до 00:00.
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