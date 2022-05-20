Экспозицию Политехнического музея расположат в павильоне № 59 "Зерно" на ВДНХ – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Экспозиция Политехнического музея расположится в павильоне № 59 "Зерно" на ВДНХ. Там будут организовываться выставки и мероприятия для интересующихся наукой. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

"Зерно" – третье по высоте здание на Выставке, с оригинальным остеклением, витражами и звездой из стекла рубинового цвета на шпиле. В 1939 году его построил известный архитектор Дмитрий Чечулин – автор проектов гостиницы "Пекин" и высотки на Котельнической набережной. Он же перестроил "Зерно" 15 лет спустя", – рассказал столичный мэр.

По словам Собянина, в настоящее время в павильоне проводят реставрационные работы. Специалисты приводят в порядок фасады, интерьеры, лепнину и искусственный мрамор, а также восстанавливают скульптуры и декор. Реставрацию должны закончить в 2023 году.

Ранее сообщалось, что в центральной части парка "Кусково" неподалеку от Большого Дворцового пруда появится ресторанный дворик в духе деревянного зодчества. Его павильоны будут расположены в два ряда. Кроме того, в открытом пространстве между рядами установят столики с лавочками.