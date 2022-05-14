Собянин сообщил о подготовке реставрации Монетного и Печатного дворов в Москве

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин объявил, что в Москве отреставрируют Монетный и Печатный дворы. Об этом мэр столицы написал в персональном телеграм-канале.

"Готовимся к реставрации двух замечательных памятников культурного наследия Москвы – Монетного и Печатного дворов на улице Никольская. Недавно утвердили предмет охраны этих исторических зданий", – рассказал Собянин.

Мэр уточнил, что описание включает в себя все особенности и ценные элементы, которые необходимо сохранить при реставрации.

Сергей Собянин напомнил, что в Монетном дворе до конца 18 века чеканили деньги и хранили драгоценные металлы. В Печатном дворе создали первую русскую книгу "Апостол" и первую русскую газету.

Мэр подчеркнул, что здания, сочетающие элементы старого русского стиля, барокко и готики, находятся под особой защитой.

Ранее в мае сообщалось, что главный дом городской усадьбы в Сеченовском переулке признан объектом культурного наследия регионального значения. Данное здание назвали редким образцом послепожарного деревянного строительства.