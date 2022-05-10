Главный дом усадьбы в Сеченовском переулке признан объектом культурного наследия

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Главный дом городской усадьбы в Сеченовском переулке признаны объектом культурного наследия регионального значения, сообщили в департаменте культурного наследия Москвы.

По словам главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова, дом представляет собой редкий образец послепожарного деревянного строительства, фасады которого сочетают эклектичные и неоклассические элементы. Однако здание нуждается в комплексной реставрации.

"Теперь, благодаря статусу объекта культурного наследия, здание можно будет включить в программу льготной аренды "Один рубль за один квадратный метр". Это позволит найти нового правообладателя, готового вернуть дому исторический облик", – рассказал Емельянов.

На данный момент по объекту проводится оценка рыночной стоимости для дальнейшего выставления на торги, добавил глава департамента городского имущества Максим Гаман.

"На торги по городской программе "Один рубль за один квадратный метр" историческое здание будет выставлено в III квартале 2022 года. Льготная стоимость аренды начнет действовать после того, как победитель торгов вернет зданию его исторический облик", – уточнил Гаман.

Дом представляет собой одноэтажное деревянное строение на каменном фундаменте. Стены украшены рустом, окна оформлены треугольными фронтонами. Крыльцо под навесом, выполненным с использованием декоративной металлической решетки. Внутри дома есть печь в стиле модерн.

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