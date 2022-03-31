Надгробие Корнея Чуковского отреставрируют на Переделкинском кладбище

Фото: А. Князева. Конец 1960-х годов. Главархив Москвы/портал мэра и правительства Москвы

Надгробный памятник на могиле русского поэта Корнея Чуковского на Переделкинском кладбище отреставрируют. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

В настоящее время разрабатывается проект реставрационных работ, начать которые планируется в 2023 году. Глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов рассказал, что в 2022 году в Москве отреставрируют более 70 архитектурно-художественных надгробий.

"Кроме того, специалисты продолжают разрабатывать проекты по реставрации захоронений, которые запланировано привести в порядок в будущем. Среди них – могила Корнея Ивановича Чуковского. Его роль в развитии отечественной литературы сложно переоценить", – добавил Емельянов.

Надгробный камень Корнея Чуковского выполнен из гранита. Имя писатели и года его жизни выложены из накладных цифр. На кладбище также похоронены жена поэта Мария Чуковская, дочь Лидия Чуковская. Территория семейного захоронения вымощена гранитными плитами и по периметру ограничена парапетом.

Работы планируют провести в 2023 году.

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Мавзолей был построен в середине XIX века. Его возвели в память об участнике Отечественной войны 1812 года и Крымской войны, первом коменданте Севастополя генерал-лейтенанте Иване Ивановиче Кизмере.

