Реставрация здания Театра эстрады в Москве завершена на 70%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Процесс реставрации здания Театра эстрады в Москве завершен на 70%, окончание работ запланировано на конец 2022 года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Здание готово на 70%, и, предположительно, уже к новому году москвичи и гости города увидят его обновленным и при этом соответствующим задумке архитектора Бориса Иофана. Проект по восстановлению грандиозный: в театре ремонтно-реставрационные работы не проводились почти 60 лет", – говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты восстанавливают колоннаду портика у главного входа в здание. При этом реставраторы уже реконструировали терразитовую штукатурку на фасаде, которая получила существенные повреждения под влиянием природных факторов.

Также продолжается реставрация колонн и пилястр с капителями в фойе третьего и четвертого этажа. Завершается реставрация живописного панно над порталом сцены в зрительном зале.

Ранее сообщалось, что специалисты проведут реконструкцию Дома культуры "Ватутинки". Застройщику передан участок земли площадью 1,12 гектара для проведения работ по модернизации здания и благоустройству территории. В рамках столичной Адресной инвестиционной программы застройщик проведет реконструкцию и модернизацию здания Дома культуры.