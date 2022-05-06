Работы по экологической реабилитации прудов начались в парке "Кусково"

07:25
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
На территории лесопарка "Кусково" приступили к экологической реабилитации водоемов XVIII века, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Кусковский каскад водоемов состоит из Малого, Большого и Малого Радужного, Руинного, Сухого, Собачьего и Локасинского прудов.
Во всех водоемах после выемки иловых отложений немного углубят дно, затем обустроят противофильтрационный экран. Кроме того, будут укреплены берега. В частности, их выровняют, уложат геоматы с ячейками, насыплют песок и гравий. Более того, будет оборудована система постоянной подпитки от технического водопровода.
Ранее сообщалось, что в 2022 году в Москве проведут экологическую реабилитацию водоема на Битцевской аллее и Хрулева пруда в природно-историческом парке "Битцевский лес". Заместитель главы департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников рассказал, что работы по реабилитации прудов пройдут в идентичном порядке. Сначала в них снизят уровень воды, затем уберут мусор, ил и углубят дно с помощью многофункционального земснярада.
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