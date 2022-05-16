"Тайны нашей эстрады": "Эти скромные цветы". Запрещенные "Ландыши" Оскара Фельцмана

Оскар Фельцман мог никогда не написать трогательную весеннюю песню, но стал бы он тогда знаменитым композитором? "Ландыши" проложили ему путь к сердцам людей и к звездам. Они были его самой большой победой.

Почему он не мог говорить о них без горечи? Как случайный заказ едва не погубил композитора? Чем для Оскара Борисовича обернулась оглушительная слава? И кто поставил крест на нехитрой песенке о скромных цветах?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".