Метро Москвы является лидером по темпам обновления поездов – Собянин

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Московский метрополитен является мировым лидером по темпам обновления поездов, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"До 2024 года на линии выйдут еще около 600 вагонов, парк "омолодится" почти на 80%. В метро поступают только поезда самого последнего поколения "Москва-2020". Это надежные, комфортные и вместительные составы. В них есть тач-панели для построения маршрутов, Wi-Fi, зарядки для гаджетов, увеличенный почти на треть дверной проем и сниженный уровень шума", – написал градоначальник.

По словам Собянина, увидеть вагоны, которые раньше ходили в метро, можно на выставке ретровагонов на станции "Партизанская".

"Реставраторы в мельчайших деталях восстановили оригинальные салоны. А на Кольцевой линии сейчас проходит парад поездов" – отметил мэр.

Ранее сообщалось, что столица стала одним из мировых лидеров по количеству вагонов метро. По объемам закупок вагонов Москва за 12 лет почти в пять раз обогнала Нью-Йорк, в 2,5 раза – Лондон и более чем в 2 раза – Гонконг. Так, в 20 депо находятся более 6 тысяч вагонов, почти 70% из них – нового поколения. При этом обновление составов продолжается.

