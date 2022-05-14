Умер член СПЧ Андрей Бабушкин

ТАСС/Сергей Бобылев

Умер член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин, сообщается в телеграм-каналее СПЧ.



Он ушел из жизни в ночь на 14 мая. Правозащитнику было 58 лет. Накануне Бабушкин был госпитализирован в тяжелом состоянии с осложнением заболевания.

Информация о времени и месте прощания будет объявлена дополнительно.

Андрей Бабушкин родился 28 января 1964 года в Москве. В 1996 году он стал одним из основателей Комитета за гражданские права, был избран его председателем. С 2010 года – член Общественной наблюдательной комиссии Москвы, а в 2012 году включен в состав СПЧ.