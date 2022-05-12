Умер худрук Самарского театра драмы Валерий Гришко

Фото: dramtheatre.ru

Художественный руководитель и главный режиссер Самарского академического театра драмы имени Горького Валерий Гришко скончался в возрасте 70 лет, сообщил председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн.

"Валерий Гришко скончался сегодня на 71-м году жизни", – написал депутат в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что Гришко тяжело болел в последнее время, а также выразил соболезнования родным и близким режиссера.

Валерий Гришко родился в 1951 году. С 2009 года занимал пост главного режиссера Самарского академического театра драмы а с 2019 года стал и его художественным руководителем. Также Гришко известен своими актерскими работами в кино, в частности в картинах "Белый тигр" (2012), "Левиафан" (2014), "Время первых" (2017).