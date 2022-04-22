В Москве завершается реставрация Алексеевской насосной станции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

В столице завершается реставрация исторического здания Алексеевской насосной станции за Крестовской заставой, рассказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

По его словам, реставрационные работы продолжались с 2018 года.

"Специалисты привели в порядок как фасады памятника, так и интерьеры. Особое внимание было уделено изящному кирпичному декору. Во время работ внутри здания был обнаружен дымоход из огнеупорного кирпича. По рекомендациям экспертов его раскрыли и расчистили", – приводятся слова Емельянова на портале мэра и правительства Москвы.

Он отметил, что остается только покрасить фасад, завершить облицовку цоколя и реставрацию сторожки и ограды, входящих в архитектурный ансамбль станции. Также планируется благоустроить прилегающую к станции территорию.

Станция имеет статус объекта культурного наследия регионального значения и расположена по адресу Новоалексеевская улица, дом 16, строение 10.

Объект был построен архитектором Максимом Геппенером в 1890 году. Станция доставляла чистую воду из Мытищ в Крестовские водонапорные башни, которые располагались на месте современного Крестовского путепровода. Оттуда вода самотеком поступала в водопровод города.

Ранее сообщалось, что специалисты завершили реставрацию конторы правления суконной фабрики Кожевникова, которая является выявленным объектом культурного наследия. Здание находится на территории жилого квартала "Life – Ботанический сад – 2" в районе Свиблово. Как рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, в здании, расположенном по адресу улица Сельскохозяйственная, дом 32, планируют разместить предприятие общественного питания.