"Раскрывая тайны звезд": единственная

То, что полюбить один раз и на всю жизнь мечтают только воздушные барышни – устаревший миф. И то, что юношеская любовь – ненастоящая и совсем не глубокая – тоже давно пора забыть. Любовь – великий дар, который может получить каждый, вне зависимости от возраста, пола и профессии.

Вопрос только в том, хватит ли сил и решимости пронести это чувство через всю жизнь. И через много лет называть своего мужа – единственным, а жену – единственной. Можно ли прожить с одной единственной женщиной всю жизнь? Об этом – в программе "Раскрывая тайны звезд".