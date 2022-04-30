"Интерьер, например": арт-объект в черных цветах

Сандра Султан очень любит черный цвет не только в одежде, но и в интерьере. Она хочет сделать свою квартиру еще интереснее, используя черный цвет. Специально для ее белой стены ведущий шоу "Интерьер, например" Алексей Лазар предложит сделать арт-объект в темных оттенках.

Они вместе выберут амбарные доски из Вологодчины и Архангельской области, и с помощью мастера по дереву создадут уникальную инсталляцию. Как дать вторую жизнь разобранной стене старого дома, превратив ее в арт-объект, расскажут в новом выпуске шоу "Интерьер, например!".