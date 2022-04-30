Москвичам рассказали о погоде в последний день апреля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В субботу, 30 апреля, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой дождь. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Москве составит +8...+10 градусов, в Подмосковье – +5...+10 градусов. Ветер подует северо-западного направления с порывами до 10 метров в секунду.

"Атмосферное давление в середине дня составит 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 50%", – говорится в сообщении.

Погода в последний день апреля будет прохладная, отмечают метеорологи. Ночью в столичном регионе ожидается +2...-1 градус.

Похолодание в Москве связано с нарушением традиционных центров действия атмосферы, их мест дислокаций, рассказал ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Он пояснил, что при нормальном положении центров действия атмосферы циклоны приходят с Запада на Восток. При этом, отметил синоптик, из-за дыхания Атлантики всегда сохраняется умеренный температурный режим.

Он добавил, что комфортная погода в городе установится 9 мая. В ночное время в праздничный день будет около +5...+10 градусов, в дневное время – +12...+17 градусов.

