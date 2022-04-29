Синоптик рассказал о погоде в Москве 9 Мая

Фото: Москва 24/Лидия Широнин

Комфортная погода установится в столичном регионе 9 Мая. Об этом в эфире программы "Соловьев Live" рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По прогнозам синоптика, в ночное время в праздник будет около +5...+10 градусов, в дневное время – +12...+17 градусов.

"До 20 градусов я пока не просматриваю температуру, но в любом случае это близко к норме для первой декады грядущего месяца", – отметил синоптик.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве и области в первые майские праздники. По его словам, 1 мая ожидается прохладная погода. Утром на Первомай будут слабые заморозки, днем воздух прогреется до +10 градусов. 2 мая заморозков уже не ожидается, однако дневная температура все еще будет не слишком высокой.

О том, что в майские праздники в столичном регионе будет прохладная погода, говорил и научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. При этом синоптик призвал не печалиться и не расстраиваться, так как будет солнечно.

