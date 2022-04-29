Жителей Московского региона предупредили о заморозках на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичей и жителей области на следующей неделе еще могут ждать небольшие заморозки в ночное время. Об этом сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"В середине недели все-таки будет хоть и низкая температура, но она будет оставаться положительной в ночные часы, а вот в конце недели снова может быть близкой к нулю. Это не значит, что везде будут заморозки, но кое-где по области в предрассветные часы вполне возможно, и они будут естественно непродолжительными и небольшими", – заявил метеоролог.

Отмечается, что 0 градусов обещают в ночь на субботу, 30 апреля, заморозки до 2 градусов могут прийти в ночь на воскресенье, 1 мая, а заморозки до 1 градуса будут в ночь на понедельник. Затем температура воздуха ночью станет плюсовой, и лишь 5 мая столбик термометра в ночное время опять опустится до 0 градусов.

По словам синоптика, также в столичный регион могут прийти метеорологические осадки в виде единичных снежинок, однако назвать их полноценными будет нельзя.

"Есть такой термин, как "метеорологические осадки". Да, мы зафиксируем три снежинки и скажем, что был снег. Но такого уже снега, который имел бы какое-то значение, кроме метеорологического, научного, то, пока по крайней мере, на этой неделе не предвидится. Но в Московской области вот эти отдельные снежинки, как мы их называем, они бывают даже в начале июня", – заключил Синенков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что уже в майские праздники москвичи смогут получить первый загар. По словам синоптика, в течение пяти дней в городе сохранится прохладная погода. При этом солнечные лучи будут насыщены энергией.