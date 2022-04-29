Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
В пятницу, 29 апреля, в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Москве составит +10...+12 градусов, в Подмосковье – +7...+12 градусов. Местами пройдет небольшой дождь. Ветер будет западного направления с порывами до 10 метров в секунду.
"Атмосферное давление в середине дня составит 744 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 40%", – говорится в сообщении.
Метеорологи отмечают, что среднесуточная температура в столичном регионе будет на 4–5 градусов ниже климатической нормы.
Начало мая в центральных регионах России будет холодным, рассказал ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, в дневное время температура воздуха будет на уровне примерно +10 градусов. С 3 мая следует носить с собой зонты – из-за североатлантического циклона ожидаются затяжные дожди.
Метеоролог также сообщил, что во второй декаде мая в Центральной России будет теплее, однако только после майских праздников следует ожидать возвращения комфортной температуры в +12...+17 градусов. Климатическое лето с температурой выше +15 градусов наступит, вероятнее всего, в последние дни месяца.
"Атмосфера": метеоролог рассказал, какая погода ожидается в столице 29 апреля
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