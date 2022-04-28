Москвичей предупредили о новой порции холода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Очередное похолодание ожидается в столичном регионе в субботу, 30 апреля. Об этом сообщается на сайте "Метеовести".
"В столице и окрестностях вероятность появления инея на траве сохранится вплоть до субботы. А температурный режим ожидается прохладнее климата. Например, сегодня в мегаполисе существенные осадки маловероятны, а после полудня – только около +9 градусов. В пятницу станет немного теплее, но уже в субботу в центр России прорвется еще одна порция прохлады", – говорится в сообщении.
Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве и области в майские праздники. По его словам, 1 мая ожидается прохладная погода. Утром на Первомай будут слабые заморозки, днем воздух прогреется до +10 градусов.
2 мая заморозков не будет, однако дневная температура все еще будет не слишком высокой. Во вторник, 3 мая, столбики термометров покажут +12... +14 градусов. Пройдет небольшой дождь.
Москвичам рассказали о погоде в столичном регионе 28 апреля
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