Москвичей предупредили о новой порции холода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Очередное похолодание ожидается в столичном регионе в субботу, 30 апреля. Об этом сообщается на сайте "Метеовести".

"В столице и окрестностях вероятность появления инея на траве сохранится вплоть до субботы. А температурный режим ожидается прохладнее климата. Например, сегодня в мегаполисе существенные осадки маловероятны, а после полудня – только около +9 градусов. В пятницу станет немного теплее, но уже в субботу в центр России прорвется еще одна порция прохлады", – говорится в сообщении.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве и области в майские праздники. По его словам, 1 мая ожидается прохладная погода. Утром на Первомай будут слабые заморозки, днем воздух прогреется до +10 градусов.

2 мая заморозков не будет, однако дневная температура все еще будет не слишком высокой. Во вторник, 3 мая, столбики термометров покажут +12... +14 градусов. Пройдет небольшой дождь.

