"Интерьер, например": как сделать барную стойку из металла

Елена Казарина живет в студии площадью 20 квадратных метров и хочет заменить свой обеденный стол на что-то более интересное и занимающее меньше пространства.

Алексей Лазар, ведущий шоу "Интерьер, например", предложит ей сделать барную стойку, но не обычную, а из металла. Для этого они отправятся на склад металлопроката, где выберут ржавый лист, который станет столешницей, а затем в мастерской сварят цельную конструкцию.

Как из старого металла сделать уникальную барную стойку – в новом выпуске шоу "Интерьер, например!".