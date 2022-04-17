В Москве проблем с реализацией программы капремонта поликлиник не будет – Ракова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве не возникнет проблем с реализацией программы капитального ремонта поликлиник из-за западных санкций, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 1".

"Мы изначально пытались максимально использовать российские строительные материалы, российскую мебель. На сегодняшний день небольшие проблемы у нас есть, но мы оперативно переключаемся на российских производителей. Я думаю, никаких промедлений или проблем с реализацией этой программы у нас в дальнейшем не будет", – рассказала заммэра.

Ракова отметила, что в текущем году планировалось отремонтировать 60 поликлиник.

"Уже сейчас мы приступили к ремонту 88 поликлиник, в ближайшие дни еще четыре поликлиники войдут в ремонт и 38 поликлиник уже вышли из ремонта", – сказала Ракова, добавив, что всего в программу вошли 200 зданий.

Программа модернизации поликлиник по новому московскому стандарту подразумевает общие принципы оформления и технического оснащения зданий, а также единый стандарт набора врачей.

Так, в поликлиниках устанавливают маммографы, рентген, аппараты УЗИ и оборудование для проведения функциональной диагностики, в головных зданиях – аппараты для исследования костной ткани, аппараты МРТ, КТ, УЗИ экспертного класса и другую технику.

Ранее Сергей Собянин утвердил программу реконструкции и ремонта медицинских учреждений на текущий год. Так, планируется реконструировать 101 здание амбулаторно-поликлинических учреждений, в 65 из которых работы завершат до конца года. В этом году также планируется завершить реконструкцию трех корпусов Московского многопрофильного центра паллиативной помощи.

