Патриарх Кирилл обратился к верующим в пасхальном послании

Фото: Олег Варов/Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси/ТАСС
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных верующих с наступающим праздником Пасхи, призвав их молиться о мире и проявлять подлинную любовь к ближним. Традиционное пасхальное послание патриарха опубликовано в субботу на сайте РПЦ.
"Сегодня, когда мир раздираем конфликтами и противоречиями, а в сердцах многих людей поселились ненависть, страх и вражда, особенно важно не забывать о своем христианском призвании и проявлять настоящую любовь к ближним, которой только и исцеляются раны, нанесенные злом и неправдой. Мы не должны поддаваться искушению врага рода человеческого, стремящегося разрушить благословенное единство между православными христианами", – отмечается в послании.
Предстоятель Русской православной церкви призвал верующих молиться Богу о мире, чтобы все страдания были преодолены, а "раны разделений были бы уврачеваны божественной благодатью".
Он напомнил, что людям важно проявлять внимание и чуткость к близким. По словам патриарха, вовремя сказанные слова утешения и поддержки могут стать самыми важными делами, которые христиане могут совершить ради воскресшего Господа.
Предстоятель РПЦ пожелал всем православным божьего благословения. Он подчеркнул, что пасхальная радость укрепляет в людях веру, надежду и любовь, отметив, что верующим дарована вечность, на фоне которой остроту теряют даже непростые обстоятельства нынешнего тревожного времени.
"Вот уже два тысячелетия церковь живет этой вестью о Воскресении и стремится приобщить к ней каждого человека, грядущего в мир. В свете Пасхи действительно все видится иначе: исчезает страх и чувство безысходности, порождаемые скорбями, печалью и житейскими неурядицами", – заключил патриарх Кирилл.
Ранее сообщалось, что в Москве на Пасху будут работать более 500 храмов и монастырей. Ожидается, что ночное пасхальное богослужение посетят более 250 тысяч прихожан. Во время служб будут соблюдаться все рекомендованные Роспотребнадзором ограничения.
Благодатный огонь из Иерусалима раздадут в 15 московских храмах. Его доставит фонд апостола Андрея Первозванного 23 апреля, в канун Пасхи.
Собянин рассказал, как пройдет седьмой фестиваль "Пасхальный дар"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: