Патриарх Кирилл обратился к верующим в пасхальном послании

Фото: Олег Варов/Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси/ТАСС

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных верующих с наступающим праздником Пасхи, призвав их молиться о мире и проявлять подлинную любовь к ближним. Традиционное пасхальное послание патриарха опубликовано в субботу на сайте РПЦ.

"Сегодня, когда мир раздираем конфликтами и противоречиями, а в сердцах многих людей поселились ненависть, страх и вражда, особенно важно не забывать о своем христианском призвании и проявлять настоящую любовь к ближним, которой только и исцеляются раны, нанесенные злом и неправдой. Мы не должны поддаваться искушению врага рода человеческого, стремящегося разрушить благословенное единство между православными христианами", – отмечается в послании.

Предстоятель Русской православной церкви призвал верующих молиться Богу о мире, чтобы все страдания были преодолены, а "раны разделений были бы уврачеваны божественной благодатью".

Он напомнил, что людям важно проявлять внимание и чуткость к близким. По словам патриарха, вовремя сказанные слова утешения и поддержки могут стать самыми важными делами, которые христиане могут совершить ради воскресшего Господа.

Предстоятель РПЦ пожелал всем православным божьего благословения. Он подчеркнул, что пасхальная радость укрепляет в людях веру, надежду и любовь, отметив, что верующим дарована вечность, на фоне которой остроту теряют даже непростые обстоятельства нынешнего тревожного времени.

"Вот уже два тысячелетия церковь живет этой вестью о Воскресении и стремится приобщить к ней каждого человека, грядущего в мир. В свете Пасхи действительно все видится иначе: исчезает страх и чувство безысходности, порождаемые скорбями, печалью и житейскими неурядицами", – заключил патриарх Кирилл.

Ранее сообщалось, что в Москве на Пасху будут работать более 500 храмов и монастырей. Ожидается, что ночное пасхальное богослужение посетят более 250 тысяч прихожан. Во время служб будут соблюдаться все рекомендованные Роспотребнадзором ограничения.

Благодатный огонь из Иерусалима раздадут в 15 московских храмах. Его доставит фонд апостола Андрея Первозванного 23 апреля, в канун Пасхи.