Госучреждения в майские праздники будут работать по особому графику

В 2022 году майские выходные для россиян продлятся с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая. В связи с праздниками большинство государственных учреждений будут принимать посетителей по особому графику.

Для удобства посетителей центры госуслуг "Мои документы" не будут работать только 1 и 9 мая. В остальное время районные отделения будут открыты с 08:00 до 20:00, флагманы и Дворец госуслуг на ВДНХ – с 10:00 до 22:00. Дежурные отделения продолжат свою работу и в праздничные дни, но по предварительной записи с 08:00 до 20:00, а флагманский офис в ЮЗАО – с 10:00 до 22:00.

Московские отделы ЗАГС в майские праздники также будут работать по особому расписанию. 30 апреля и 8 мая рабочий день будет сокращен на один час – с 09:00 до 17:00. 1–3 мая и 9–10 мая отделы не будут принимать посетителей. В остальное время график работы не изменится.

Детские поликлиники 1–2 и 8–10 мая будут оказывать помощь на дому с 09:00 до 15:00, вызовы врача будут принимать до 14:30. 30 апреля, 3 и 7 мая получить помощь в поликлинике можно с 09:00 до 15:00, на дому – с 09:00 до 15:00, вызовы принимают до 14:30.

Во всех отделениях "Почты России", за исключением круглосуточных, выходными будут только 1 и 9 мая. Продолжат принимать горожан без перерывов отделения на Мясницкой (дом 26), на Уральской (дом 1) и на Смоленской площади (дом 13/21). Вместе с тем 30 апреля и 8 мая отделения будут работать по сокращенному графику – закроются на час раньше, чем обычно.

Принимать посетителей 3 мая "Почта России" будет по субботнему расписанию, а 10-го – по воскресному. В остальные дни все отделения доступны в обычном режиме. Уточнить график конкретного отделения можно на сайте или в мобильном приложении. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

