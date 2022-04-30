Диетолог рекомендовала запивать шашлык ананасовым соком

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Врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова рекомендовала запивать шашлык ананасовым соком. По ее словам, в этом фрукте содержится бромелаин, способствующий усвоению белка, сообщает "Агентство Москва".



"В ананасе есть вещество – бромелаин, протеолитический фермент, который способствуют расщеплению и усвоению белка. Кроме того, он делает мясо мягче, поэтому пищеварение облегчается, особенно если вдруг вы съели шашлыка слишком много", – пояснила Денисова.

Диетолог подчеркнула, что речь идет о свежевыжатом ананасовом соке, смешанным с водой.

"Допустимо также запивать жареное мясо красным сухим вином, но соблюдать меру – не более одного-двух бокалов", – сказала врач.



Денисова также предостерегла от употребления сладких газированных напитков вместе с мясом. По ее словам, это сочетание может вызвать ощущение тяжести в желудке, отрыжку или изжогу.

Специалист рекомендовала отдавать предпочтение нежирному мясу. А оптимальным гарниром к шашлыку являются свежие или печеные овощи, добавила диетолог.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, что жирное жареное красное мясо может спровоцировать сердечный приступ и привести к инфаркту. По его словам, риск возникновения опасных заболеваний особенно велик у людей, страдающих от гипертонии и имеющих болезни сердца.

Специалист рекомендовал совсем отказаться от шашлыка, но при большом желании мясо лучше не запивать алкоголем. В случае обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта, перед шашлыком необходимо съесть тарелку любой каши и кусок хлеба.

