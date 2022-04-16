"Интерьер, например": панно из оттенков белого цвета

Дарья Баклыкова – начинающий художник, она сделала в своей квартире ремонт, но не знает, как оживить свою белую гостиную. Украшать дом своими картинами она пока стесняется, поэтому Алексей Лазар, ведущий шоу "Интерьер, например!", предложит ей оригинальное тематическое решение – сделать панно из рам разных оттенков ее любимого белого цвета.

Для реализации этой идеи они отправятся в багетную мастерскую, где выберут подходящие рамы и даже сами поучаствуют в их создании! Как оживить белый интерьер с помощью использования разных оттенков этого цвета, узнаете в новом выпуске шоу "Интерьер, например!".