"ГОСТ шоу": выбираем осетинские пироги

Вариантов осетинских пирогов на московских прилавках довольно много. Продают их и в охлажденном, и в замороженном виде. По данным ритейлеров, продукт пользуется спросом. Только вот истинные ценители кавказской кухни говорят, что никогда не покупают полуфабрикаты. Почему? И неужели в супермаркете нельзя найти блюдо высокого качества?

Елизавета Якушева с экспертами провела дегустацию готовых блюд от разных производителей и теперь точно знает, по каким критериям выбирать осетинский пирог. Что должно быть в его составе? В новом выпуске шоу ГОСТ расскажут, на что смотреть перед покупкой, и какой продукт может быть опасен.