"ГОСТ шоу": массажеры для дома

Домашние массажеры пользуются высоким спросом среди москвичей. При этом врачи не всегда одобряют использование подобных устройств.

Валерия Пономарева опробовала на себе популярные гаджеты и выяснила, кому пригодится массажный пистолет, зачем лезть в петлю Глиссона и чем может быть опасна вибрационная маска для глаз.