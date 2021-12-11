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Общество

11 декабря, 08:00

"ГОСТ шоу": выбираем робот-пылесос

общество ГОСТ видео

Соберут пыль, протрут пол, сами поймут, когда надо подзарядиться, могут еще и за домом присмотреть, и питомцев развлечь. Роботы-пылесосы заметно поумнели в последние годы.

Какие функции этих устройств действительно важны для поддержания чистоты в квартире, а за какие вы просто заплатите лишние деньги, но они вам вряд ли пригодятся?

В битве роботов участвовали гаджеты от популярных брендов, однако полосу препятствий прошли не все. Подробнее о том, где у них слабые места и на что обратить внимание перед покупкой, – в программе "ГОСТ шоу".

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