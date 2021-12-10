Травматолог рассказал, как безопасно передвигаться по городу зимой

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Травматолог-ортопед Рустам Исаков дал рекомендации по безопасному передвижению в городе зимой. Об этом сообщает "Мослента".
Специалист посоветовал подобрать обувь по сезону. По его словам, она должна быть зимней и подходить по размеру.
"Стоит обратить внимание на подошву, чтобы она была противоскользящей и рифленой, из поливинилхлорида, натурального каучука или термоэластопласта", – добавил он.
Исаков также рекомендовал ходить по ухоженным и чистым дорогам, которые с утра уже успели убрать дворники. Если все-таки человек начал падать, то следует беречь от удара голову и позвоночник.
"Мы не знаем, когда, как и где упадем, поэтому говорить о правильной группировке при падении, наверное, не стоит. Главное – не удариться головой, позвоночником", – отметил он.
Ранее из-за гололедицы в столице и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 11:00 воскресенья.
Москвичей предупредили о гололедице
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