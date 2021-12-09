Синоптик пообещал москвичам ненецкий мороз

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В пятницу, 9 декабря, температура воздуха в Москве достигнет недельного минимума, опустившись на 8–10 градусов ниже климатической нормы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Он пояснил, что в настоящее время центр европейской части России находится во власти мощнейшего антициклона, который принес сильные морозы вместе с холодными воздушными массами с Новой Земли.

"Температура в четверг в Москве соответствует самому холодному дню года, 31 января (по климатической статистике). Погода на 50 дней опережает свое развитие. Завтра антициклон еще приблизится к Москве, температура будет ниже нормы на 8–10 градусов, что будет климатической нормой для Нарьян-Мара. Очень серьезные морозы", – отметил Вильфанд.

По словам синоптика, в Подмосковье минимальная температура в ночное время будет достигать -22 градусов, максимальная в дневные часы – -13…-15 градусов.

В ночь на 9 декабря в Москве впервые этой зимой ударили 10-градусные морозы. На базовой метеостанции ВДНХ столбики термометров показали -10,2 градуса. На Балчуге температура понизилась до -9,1 градуса, в Тушине – до -10,9.

Вильфанд рассказал, что морозы в Москве сохранятся до конца недели. По его словам, в пятницу ночью в столице столбики термометров могут опуститься до -15…-17 градусов, а днем температура составит -11…-13 градусов. Такая погода сохранится и в субботу, однако уже в воскресенье столбики термометров поднимутся до -9…-14.

